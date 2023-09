Krave na Veliki planini poškodovale dva pohodnika

Gorski reševalci so v soboto vnovič izvedli več reševalnih akcij, eden od dogodkov pa se je kljub posredovanju končal tragično. Pod Malim vrhom v občini Jezersko je namreč tujega lovca obšla slabost, oživljanje pa ni bilo uspešno, je danes objavila Uprava RS za zaščito in reševanje.

Do nesreče pod Malim vrhom je prišlo v soboto nekaj pred 9. uro dopoldne. Prisotni so tujega lovca oživljali še pred prihodom reševalcev Gorske reševalne službe (GRS) Jezersko, a neuspešno. Pokojnega je v dolino prepeljal helikopter Slovenske vojske (SV) z dežurno ekipo GRS Brnik, kjer ga je prevzela pogrebna služba.

Nekaj pred 11.30 so reševalci GRS Brnik s helikopterjem SV posredovali tudi na Kredarici, kjer si je pohodnica poškodovala nogo. Odpeljali so jo v Splošno bolnišnico Jesenice.

Nekaj po 12. uri je pri sestopu iz Šmarne gore v občini Ljubljana padel pohodnik in si poškodoval gleženj. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana, Prostovoljnega gasilskega društva Tacen in GRS Ljubljana so pohodnika oskrbeli na kraju in ga prenesli do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Okoli 13. ure pa so gorski reševalci GRS Kamnik in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri transportu dveh oseb, ki so ju na Veliki planini v občini Kamnik poškodovale krave. Transportirali so ju v dolino.