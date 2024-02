Kradel kot sraka, grozi mu zaporna kazen do petih let

Velenjski policisti so v ponedeljek pridržali 28-letnega Velenjčana, osumljenega več kaznivih dejanj velikih tatvin. 28-letnik je med drugim osumljen, da je januarja letos, z neznanim sostorilcem, vlomil v optiko na območju Velenja, kjer sta ukradla več očal.

Prav tako je osumljen, da je v februarju trikrat vlomil v prostore bencinskega servisa in dvakrat v gostinski lokal. Pretežno je kradel denar, cigarete in pijačo, na bencinskem servisu pa tudi sendviče ter pakete dostavnih služb.

Pri osumljenemu so velenjski policisti opravili hišno preiskavo in mu zasegli več ukradenih predmetov. V nadaljevanju so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

Za kaznivo dejanje velike tatvine Kazenski zakonik predvideva zaporno kazen do petih let.