Koprski kriminalisti ovadili pet oseb: državno blagajno opeharili za pol milijona evrov

Koprski kriminalisti so zaradi suma davčne zatajitve ter suma ponareditve ali uničenja poslovnih listin ovadili pet oseb, enega slovenskega državljana ter štiri italijanske. Državni proračun naj bi oškodovali za okoli pol milijona evrov, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Predkazenski postopek so kriminalisti začeli na podlagi dveh kazenskih ovadb Finančne uprave RS. Kot so ugotovili v preiskavi, sta 50-letni direktor koprske družbe, sicer slovenski državljan, in 58-letni trgovski zastopnik iste koprske družbe s tremi direktorji celjskih družb med letoma 2018 in 2020 z namenom izvedbe sistemske utaje DDV sklenila več lažnih poslov.

Vse tri celjske družbe, ki jih vodijo italijanski državljani, so koprski družbi izdale več lažnih računov za neobstoječe dobave blaga in storitev, v katerih so obračunale DDV, ki ga niso plačale v davčno blagajno.

Verjetno jih čaka zaporna kazen

Koprska družba je prejete lažne račune vključila v svoje davčne obračune in uveljavljala vračilo DDV, ki ga je dobila povrnjenega od finančne uprave v znesku več kot 480.000 evrov. Te lažne račune je nato zaračunala dalje dvema slamnatima družbama iz Italije in pri finančni upravi uveljavljala oprostitev plačila DDV s tem, ko je lažno prikazala dobave v drugo državo članico EU, Italijo, slamnatima družbama.

50-letnik in 58-letnik sta ob pomoči treh ovadenih direktorjev celjskih družb državni proračun oškodovala za preko 480.000 evrov, koprski družbi pa pridobila protipravno premoženjsko korist v enaki višini, so zapisali na PU Koper.

Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena zaporna kazen od enega do osem let, za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin pa zaporna kazen do dveh let.