Koper: bivši mož k njej v službo, kjer jo je udaril in grozil, da bo ubil njuni hčerki

Koprski policisti so posredovali na delovnem mestu ženske v Kopru, kjer ji je 40-letni bivši mož grozil in jo udaril. Menda ji je tudi dejal, da gre na njen naslov, kjer bo ubil njuni hčeri.

​

​Policisti bodo zoper 40-letnega moškega napisali kazensko ovadbo zaradi nasilja, izrekli pa so mu tudi prepoved približevanja, poroča PU Koper.

