Koliko Slovencev se bojuje v Ukrajini

Ruski napad na Ukrajino še vedno traja, na strani napadene države pa v bojih pomagajo tudi tuji državljani. Poroča se o borcih iz Velike Britanije, ki so padli v ruske roke, govorilo se je, da so v boj odšli tudi Hrvati, zdaj je znano, da so Ukrajini priskočili na pomoč tudi prostovoljci Bosanci.

Senad je preživel vojno v BiH, po njej pa je domovino zapustil. Danes živi med Poljsko in Francijo. V prvi državi ima ženo in otroke, v drugo pa odhaja na delo (ukvarja se z gradbeništvom). Eden od ključnih razlogov, da se je priključil ukrajinski vojski, je prav vojna pred 30 leti v BiH. Tudi tam so Rusi po Senadovem mnenju neusmiljeno ubijali.

Tvega svojo glavo, da bi zaščiti svojo družino

»Nekoč so mnogi Rusi prišli v mojo državo in pobili mojo družino. Moje znance. Uničili so mojo državo, kot zdaj uničujejo Ukrajino,« citira Senada index.hr. To je razlog, da je pripravljen tvegati svojo glavo, da bi bili Rusi poraženi, saj da s tem ščiti tudi svojo družino.

»Če umremo, jaz in borci iz mednarodne legije, bo ukrajinska zastava ponovno visela nad našimi krstami in mi bomo ponosno vrnjeni v našo državo. Drugače od vseh ruskih psov, ki bodo gnili v ukrajinski zemlji,« pravi. Če Rusi ne bodo poraženi v Ukrajini, lahko svet po njegovem pozabi na varnost.

Ukrajinski vojaki med taktično vajo v vojaškem kampu. FOTO: Ueslei Marcelino, Reuters

Na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) smo preverili, ali imajo podatke o tem, ali se v Ukrajini borijo tudi Slovenci. »Podatkov o tem, da bi se v vojaških spopadih borili Slovenci, nimamo, zato tudi ocene ne moremo dati.« Prav tako na MZZ niso bili obveščeni, da bi od začetka ruske agresije kakšen slovenski državljan tam umrl.