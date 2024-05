Tako shranjene jagode bodo sveže dlje

Tu je sezona sladkih dišečih jagod. Na trgovskih policah so že lep čas, sedaj so se začele barvati tudi po vrtovih in na obronkih gozdov.

Jagode so okusne, zdrave, odlične sveže ali v sladicah in kremastih napitkih, imajo pa eno slabo plat: so zelo občutljive in se dokaj hitro pokvarijo.

Iz jagod lahko nastanejo okusne sladice. FOTO: Elena Hramowa/Gettyimages

Da bi bila možnost za to čim manjša, poglejte nekaj najboljših načinov za shranjevanje okusnih kraljic zgodnjega poletja. Niza jih City magazine.

Dlje zdržijo suhe

Prvo pravilo, ki ga je dobro upoštevati, je: jagode, kupljene ali nabrane na domačem vrtu oziroma na gozdnih jasah - tako kot vse jagodičevje - je najbolje oprati šele, preden jih nameravate zaužiti ali iz njih pripraviti sladice.

FOTO: Shutterstock

Vlažne jagode so dovzetnejše za gnilobo. Oprane položite na papirno brisačko, ki bo vpila odvečno tekočino.

Če vam ideja, da bi v hladilniku imeli neoprane sadeže, ne diši, pri pranju jagod uporabite kis.

Zakaj kis?

Uporaba tega je najlažji način za podaljševanje roka trajanja jagod. Namočite jih v mešanici belega kisa in vode v razmerju 1:3, namakajte jih približno pet minut.

Alkoholni kis premore blago protibakterijsko delovanje, kar pomeni, da s površine sadežev odstrani morebitne plesnive spore in bakterije, ki bi povzročile gnitje.

Vodi dodajte malo kisa. FOTO: Shutterstock

Ob tem, sploh s kupljenih, odstrani več pesticidov od običajne vode. Po namakanju v vodi s kisom jagode splaknite pod tekočo vodo, bodite nežni, da jih ne bi poškodovali in kot že rečeno, oprane postavite na papirnato brisačko.

Oprane jagode, ki jih ne boste pojedli, pospravite v hladilnik, najbolje v plastično posodico, na dno katere položite papirnato brisačko. Ta preprost korak bo podaljšal njihovo svežino.

FOTO: Mariauspenskaya/Gettyimages

Zamrzovanje za daljšo obstojnost

Tako kot večino drugega sadja tudi jagode lahko zamrznete. Res je, da odtajane niso tako okusne, kot sveže in da se spremeni njihova tekstura, a so primerne za pripravo jagodnih sladic, napitkov in kompotov.

Pred zamrzovanjem jagode operite in jih dobro posušite, nato jih položite na pladenj, ločene ena od druge, pladenj pa v zamrzovalnik.

Zamrznjene jagode so dobrodošle za pripravo smutijev. FOTO: Ws Studio Getty Images/istockphoto

Zamrznjene jagode pospravite v vrečke. Ko jih boste potrebovali, boste lahko iz nje jemali le posamične plodove.