Kolesar ni opazil avtomobila, odpeljati ga je moral helikopter

V torek, 13. avgusta, ob 17.17, so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči II. kategorije v okolici Trente (občina Bovec), kjer je padel in se poškodoval tuji kolesar.

Ugotovljeno je bilo, da je 57-letni kolesar, državljan Nemčije, vozil s parkirišča v Zadnjici proti Trenti. Med vožnjo na omenjeni relaciji mu je v nasprotni smeri pripeljal 40-letni voznik osebnega avtomobila, prav tako državljan Nemčije.

57-letni kolesar ni pravočasno opazil osebnega vozila in je močno zavrl ter padel čez krmilo kolesa; do stika med kolesarjem in avtomobilom ni prišlo. Kolesar med vožnjo ni uporabljal zaščitne kolesarske čelade.

Kasneje so poškodovanega kolesarja na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin, nato pa so poškodovanca (sum poškodbe hrbtenice) s helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico.