Ko so policisti prišli na kraj, je napadel celo policista

V nedeljo okrog 3. ure sta v gostinskem lokalu v Ljutomeru javni red in mir kršila dva gosta. Eden od njiju se je ob intervenciji policistov pomiril, drugi pa je z kršitvijo nadaljeval. V poročilu PU Murska Sobota pišejo, da je razgrajal, se nedostojno vedel in razbijal kozarce. V postopku se ni hotel pomiriti in prenehati s kršitvijo. Policistoma je verbalno grozil in enega fizično napadel.



Zoper kršitelja so bila uporabljena prisilna sredstva, odrejeno mu je bilo pridržanje. Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi (po 299. členu KZ-1).