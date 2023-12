Ko se lepa decembrska sobota spremeni v slabo: v stanovanju je zagorel pralni stroj

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je danes ob 16.43 v enem od stanovanj večstanovanjskega objekta v Sevnici zagorelo. Zagorel je pralni stroj. Požar je že ukročen.

»Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili, prezračili prostore, pregledali objekt s termovizijsko kamero in iznesli stroj iz objekta,« so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Danes je sicer že zagorelo v enem objektu pri nas. Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje je poročalo o požaru, ki se je zgodil ob 12.51 v ulici Pod Ostrim vrhom v Trbovljah v garaži stanovanjskega objekta. Kot so zapisali v svoji objavi na družbenem omrežju facebook, je bila krivec za požar hrana na štedilniku.

Delo so gasilcem v Trbovljah nekoliko olajšali občani, saj so, kot so zapisali v PGD Trbovlje, ti že sami začeli z gašenjem še pred prihodom gasilcev. Po poročanju PGD Trbovlje je požar zajel hladilnik in napeljavo.