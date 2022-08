Kljub hitri pomoči umrl

Preteklo nedeljo ob 6.45 se je zgodila prometna nesreča v križišču Drenikove ulice in Celovške ceste. Po doslej znanih podatkih je 79-letni voznik osebnega avta vozil po ulici Na jami, zapeljal naravnost čez Celovško na Drenikovo ulico, tam pa je zapeljal z vozišča in trčil v drevo. Kljub hitri pomoči je na kraju umrl. Obstaja možnost, da je do nesreče prišlo zaradi zdravstvenih težav.

Na Glogovici sta ob 3.20 trčili osebni vozili. Nesrečo je povzročila voznica, ki je izsilila prednost, pri tem pa je napihala 1,14 promila. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka in pomagali zdravniku iz Ivančne Gorice ter ljubljanskim reševalcem pri oskrbi in prenosu voznika drugega vozila do reševalnega vozila, s katerim so ga nato odpeljali v UKC Ljubljana.

Na Slapu ob Idrijci je v soboto ob 22.43 osebnemu vozilu popustila zavora in vozilo je ranilo njegovega lastnika. Gasilci PGD Tolmin so zavarovali kraj dogodka in pomagali tolminskim reševalcem, ti so ranjenca oskrbeli in odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Na Vojkovi cesti v Novi Gorici je ob 21.11 osebno vozilo na parkirišču zbilo motorista. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj dogodka in pomagali reševalcem, ti so ranjenca odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Na Cesti rabskih žrtev v krožišču v Piranu se je ob 19.43 pri padcu ranil motorist. Gasilci JZ GB Koper so mu dajali prvo pomoč ter pomagali reševalcem, ti so ga prepeljali v izolsko bolnišnico.

Na Kajuhovi cesti so ob 18.07 trčili dve osebni vozili in reševalno vozilo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka. V trčenju se je eden ranil.

Na Krakovski cesti v Domžalah je ob 14.50 občanka padla z električnim skirojem in se ranila. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, domžalski reševalci pa so ranjenko oskrbeli in odpeljali v UKC LJ.

Na Kumrovški cesti na Bizeljskem sta ob 14.12 trčila motorist in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in poskrbeli za odklop baterij. Brežiški reševalci so motorista oskrbeli in prepeljali v urgentni center brežiške bolnišnice.

V naselju Višnji Grm je ob 13.21 občan zaradi zdravstvenih težav s traktorjem zapeljal s ceste 150 metrov globoko po brežini in pri tem padel iz njega. Gasilci PGD Litija in Kostrevnica so zavarovali kraj dogodka, pomagali ranjencu do prihoda ljubljanskih reševalcev ter pomagali pri imobilizaciji in transportu po brežini do reševalnega vozila. Huje ranjenega so odpeljali v UKC Ljubljana.

Na regionalni cesti Lesce–Radovljica sta ob 12.51 trčili osebni vozili. Gasilci GARS Jesenice in Kranj so kraj dogodka zavarovali, s tehničnim posegom skupaj z reševalci iz Radovljice in z Bleda ukleščeno osebo rešili iz vozila, pomagali pri oskrbi in prenosu ranjenca, odklopili akumulatorja na vozilih, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in razbitine vozila na cestišču.

Na Pohorski cesti v Radljah ob Dravi sta ob 10.58 trčila kombi in motorist. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj dogodka, ranjencema dajali prvo pomoč do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja, usmerjali promet ter pomagali vlečni službi pri nalaganju vozila. Koroški reševalci so oba ranjenca odpeljali v slovenjgraško bolnišnico.

V Zgornjih Stranjah je ob 10.07 padel kolesar in se poškodoval. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka, ponudili asistenco kamniškim reševalcem in pomoč policiji pri preiskavi nesreče. Kamniški reševalci so ranjenca odpeljali v UKC Ljubljana.

Nekaj čez polnoč je na Glavnem trgu v Kamniku motorist zaradi neprilagojene hitrosti trčil v gostinsko prikolico in se lažje ranil. Napihal je 2,04 promila.

Na Vačah se je v petek ob 19.17 osebno vozilo prevrnilo na streho. Ob prihodu gasilcev PGD Litija na kraj dogodka voznika ni bilo tam, na vozilu pa ni bilo registrskih tablic. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, preiskali okolico, če bi bil kje v bližini kakšen ranjenec, odklopili akumulator in vozilo postavili na kolesa. Dogodek obravnavajo policisti.

Pri naselju Breg na regionalni cesti Kočevje–Ribnica sta ob 17.14 trčili osebni vozili, pri čemer se je eno prevrnilo na streho. Kočevski gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine, postavili vozilo na kolesa in pomagali reševalcem pri oskrbi štirih ranjencev; enega so prepeljali v UKC Ljubljana.

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah zasegli vozila 24 voznikom. Dopoldne so prometniki v Ozeljanu ustavili starejšo mopedistko, ki je vozila neregistriran moped znamke Tomos, vozniškega dovoljenja pa nima. Zdaj je peš.