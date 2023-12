Sodnica okrožnega kazenskega sodišča Polona Herman je zaradi varstva morale in varovanja zasebnosti oškodovanke za javnost zaprla ponovljeni proces proti 33-letnemu staremu znancu sodnij Klemnu Rajnarju. Zagrešil naj bi posilstvo. Za to je bil leta 2018 že obsojen na tri leta in pol zapora, a so ga po nekaj mesecih morali izpustiti iz pripora, saj je sodbo razveljavilo višje sodišče. Oškodovanka umaknila prijavo Devetnajstletno žensko naj bi 26. januarja 2017 v ljubljanskem stanovanju začel otipavati od zadaj. Slekel si je spodnjice, nato pa jo s silo obrnil k sebi, jo zagrabil za vrat in nj...