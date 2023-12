Kdo bo odgovarjal za ogromno materialni škodo na nogometnem igrišču?

Šentjurski policisti so bili 25. novembra obveščeni, da so takrat še neznani storilci, z vozili namerno poškodovali travnato površino pomožnega nogometnega igrišča v Šentjurju. Z dejanjem so domačemu nogometnemu klubu povzročili za okoli 4.000 evrov materialne škode.

Kot sporočajo s PU Celje, so z zbiranjem obvestil šentjurski policisti ugotovili identiteto voznikov osebnih vozil in ostalih udeležencev v dogodku. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari so kazensko ovadili tri osebe. Vsi so doma s šentjurskega območja.