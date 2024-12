Kot vse kaže, domnevno vidnejši član slovenske celice Kavaškega klana, 34-letni Mladen Samardžija, ne bo sedel na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča. Kranjčan, ki je na begu v Bosni in Hercegovini, naj bi za slovenske očitke odgovarjal v tej državi, saj je po poročanju tamkajšnjih občil slovensko pravosodje bosanskim kolegom odstopilo njegov kazenski pregon. Dodali bi slovenske očitke Samardžija je pred leti, potem ko so z našega specializiranega tožilstva odtekale informacije o tem, da policisti slovenskim kavčanom dihajo za ovratnik, pobegnil iz države. Za njim so bile potem razp...