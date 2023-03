Katere avte najbolj kradejo v Sloveniji?

Številke so bile podobne kot leto prej, nižje kot pred koronsko krizo, tudi precej daleč od res visokih ravni v obdobju 2012–2014.

V zadnjih štirih, petih letih kakih posebnih trendov pri avtomobilskih tatvinah na srečo ni. Znamka Renault je med tatovi še vedno na prvem mestu, so pa lani ukradli precej manj volkswagnov, s katerimi so se renaulti pred leti izmenjevali na lestvici najbolj priljubljenih med nepridipravi.

Največ kradejo v Ljubljani

Najpogosteje izmaknjeni je bil renault clio (23), ki je seveda tudi eden najbolj pogostih avtomobilov na slovenskih cestah. Tatovi so odpeljali več Renaultovih meganov in capturjev, šele nato so sledili VW passat, BMW serije 5, opel corsa in VW golf. Sem in tja tudi pri nas izgine kak zelo drag avtomobil, lani sta bila to dva primerka znamke Porsche, in sicer modela 911 carrera in cayman. Kot vselej je bilo lani največ avtomobilov ukradenih na območju Ljubljane, več kot polovica.

Dejan Garbajs, vodja sektorja za splošno kriminaliteto na upravi kriminalistične policije FOTO: Tomi Lombar

»Upad tatvin v zadnjih letih je posledica več dejavnikov. Vozila so bolj zaščitena, tatvine avtomobilov niso več tako zanimive, saj je zaslužek manjši. Celotno vozilo storilec težko vrne v promet, vložek v legalizacijo ukradenega avtomobila je precejšen. Že pred leti so tako začeli avtomobile odtujevati predvsem z namenom, da jih razstavijo in prodajo po delih, zdaj je takšna glavnina vseh. Na blatniku ali odbijaču pač ne piše, čigav je,« pravi Dejan Garbajs, vodja sektorja za splošno kriminaliteto na upravi kriminalistične policije.

Ugoden trend se lahko obrne

Dodaja, da zadnja leta ne zaznavajo kriminalnih skupin, ki vozila organizirano odklepajo s podaljševanjem signala (angl. relay attack). Kar danes izgine, odpeljejo s parkirišča, ko storilci sprostijo elektronsko blokado. Upad tatvin je opazen tudi drugod, na primer na Hrvaškem. Kljub temu pa je treba biti previden, saj se lahko stvari hitro spremenijo.

»Slovenija je majhna, smo na presečišču zahodne Evrope, vzhodna Evropa se vedno bolj odpira, proti vzhodu je zdaj ponovno najkrajša pot skozi Ljubljano in Zagreb. Videli bomo, kako se bodo tokovi obrnili, upam, da se kriminalne skupine ne bodo vrnile v Slovenijo. V tem primeru bi lahko namesto upada kaznivih dejanj hitro zaznali velik skok,« pojasnjuje Garbajs. Opiše primer iz Avstrije in Nemčije, kjer imajo kljub upadu tatvin v vzhodnem delu države težave s kriminalnimi skupinami, ki avtomobile organizirano kradejo in vozijo na Poljsko, jih tam razstavijo in po delih vračajo nazaj. Takšne skupine se lahko hitro pojavijo tudi pri nas.

Spomladi več tatvin mopedov

Kot pravi sogovornik, zadnja leta skupno število ukradenih motornih vozil najbolj niha glede na to, koliko v posameznem letu izgine koles z motorjem. Pri teh je veliko odvisno od vremena. Če so že kmalu v letu ugodne temperature, na primer februarja ali marca, je teh tatvin več. Tako jih je bilo denimo leta 2020 več kot 200, lani pa približno dvakrat manj. Pri kolesih z motorjem so najpogosteje tarča tatov mopedi znamk Piaggio in Tomos.

400 in nekaj več motornih vozil je izginilo lani.

Lani je bilo v Sloveniji skupaj 50.000 kaznivih dejanj, kar je malce več kot med koronsko krizo, pred njo pa je bilo kaznivih dejanj več, leta 2013, na primer, skoraj 94.000. Sicer je težko pričakovati, da bi ostali na tako nizki ravni. Slabše premoženjsko stanje in draginja bi lahko prispevala k temu, da bi po eni strani ljudje, ko bi potrebovali popravilo, iskali cenejše dele, po drugi pa bi storilci v tej dejavnosti znova videli priložnost za zaslužek. Toda na policiji upajo, da se vsaj ne bi vrnili na res visoke ravni iz preteklosti.

Katalizatorje kradejo na parkiriščih

Znano je, da tatovi včasih ukradejo posamezni del avtomobila. Tu ne mislimo na primere, ko odnesejo platišča in lastnik najde avto na podstavkih, temveč na kaj bolj sofisticiranega. Že med koronsko krizo smo prvič pisali o kraji katalizatorjev, ko se storilci splazijo pod avtomobil in ta del odžagajo iz izpušnega sistema. Teh kraj v naši statistiki policija ne vodi posebej, a so nam povedali, da jih ni tako malo. Na mesec v Sloveniji v povprečju obravnavajo od pet do deset primerov tatvin katalizatorjev, največ jih je na območju Ljubljane, in sicer na večjih parkiriščih.

Policija svetuje Ne parkirajte na neosvetljenih ulicah in parkirnih prostorih. Uporabljajte urejena parkirišča, garaže in garažne hiše. Ko zapuščate vozilo, ključ izvlecite iz kontaktne ključavnice, zavrtite volan, da se zaskoči volanska ključavnica, zaprite vsa okna in zaklenite vrata vozila. Ne pozabite na prtljažnik. Vozilo zaklenite, tudi če ga parkirate v zaklenjeni garaži. V vozilu ne puščajte dokumentov (prometnega dovoljenja, zelene karte, zavarovalne police in servisne knjižice).

Poleg tega policisti obravnavajo vlome v prodajalne z avtomobilskimi deli in avtomehanične delavnice, kjer si storilci poleg drugih rezervnih delov in orodja protipravno prilastijo tudi katalizatorje. Materialna škoda, ki nastane s tatvino katalizatorja, je v povprečju od 200 do 1000 evrov, odvisno od modela vozila.