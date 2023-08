Kar 17 jih je nabasal v avto

»Nismo mogli dihati. Sedeli smo en prek drugega. Ko pa smo voznika prosili, naj vključi klimo ali malo odpre stekla, da se ne bi zadušili, je avto ustavil. Ampak je šel sam ven na zrak, nas pa je v avto zaklenil,« je policistom razlagal eden od 17 ilegalcev, ki so jih policisti prestregli v noči na 1. junij na Čatežu ob Savi. V osebni avto citroën C4 picasso, ki je registriran za sedem oseb, je voznik stlačil 17 Turkov, ki niso imeli dovoljenj za vstop v Slovenijo. Želeli so si v Italijo, za kar so tudi plačali, a se je njihova pot končala nedaleč od slovensko-hrvaške meje, v Posavju.

Njihova usoda je bila v rokah 20-letnega državljana Srbije Naneta Jovanovića, ki je ilegalce čez Slovenijo nameraval peljati z avtomobilom bosanskih registrskih oznak. Vprašanje je, kako bi se končala vožnja sopotnikov, če jih ne bi na Čatežu ustavili možje v modrem. Turki, med njimi tudi pet otrok, so bili že slabotni, saj so se peljali v res človeka nevrednih razmerah. Da jih je Jovanović lahko v vozilo natlačil več, je zadnje sedeže odstranil, potniki pa niso bili privezani, niso mogli normalno sedeti niti se niso mogli premikati, eden od potnikov pa je moral med vožnjo držati zadnja vrata, da se niso odprla.

Nane Jovanović sicer prizna krivdo, a ne bi bil rad dolgo zaprt. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Beograjčan je zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države pristal v priporu. Grozi mu visoka kazen, po spremenjeni zakonodaji je za storilce, ki ilegalce prevažajo kot člani združbe ali pa drugega izpostavljajo nevarnosti za življenje ali zdravje, kar je bilo očitno tudi v tem primeru, zagrožena kazen od tri do 15 let zapora. Tudi zato višji državni tožilec Jože Zevnik na krškem okrožnem sodišču ni mogel predlagati prav nizke kazni. »Če krivdo priznate, predlagam štiri leta zapora, tisoč evrov denarne kazni in izgon tujca iz države za štiri leta,« je ponudil obtoženemu.

Tri do 15 let zapora grozi tihotapcu ilegalcev, če te izpostavi nevarnosti za življenje ali zdravje ali če ta dejanja stori kot član hudodelske združbe.

Resda so že pred predobravnavnim narokom na tožilstvu potekala pogajanja, a neuspešno, saj se je zdela Jovanoviću ponujena kazen previsoka. Pred sodnikom Gojmirjem Pešcem pa je nato obtoženi presenetil. »Priznam krivdo,« je dejal, a v isti sapi povedal, naj se sodišče seznani z zdravstvenimi stanjem njegove noseče partnerice in njegovih staršev. Z odvetnikom Brankom Derstvenškom sta se zavezala, da bosta v kratkem sodišču priskrbela zdravstveno dokumentacijo, za katero Beograjčan upa, da mu bo omilila kazen, ki mu grozi. Narok za izrek kazenske sankcije bo na začetku septembra.