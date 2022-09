Kamion zgrmel 30 metrov po hribu (FOTO)

V sila nenavadno nesrečo se je zapletel 49-letni slovenski voznik na avstrijskem Koroškem, ko je s kamionom tovoril gramoz navkreber po lokalni cesti v okolici Šentjurija ob Dolgem jezeru. Kot je navedel, se je umaknil na rob cestišča, da bi naredil prostor za osebni avto, ki je pripeljal nasproti, in je zapeljal na bankino. Ko je avto odpeljal mimo, je kamionar poskušal speljati, pri tem pa je bankina popustila in kamion je zgrmel 30 metrov navzdol po hribu.

Gasilci so imeli precej dela, da so odstranili posledice nesreče.

Čeprav se je kar trikrat prevrnil, je Slovenec iz prevrnjenega tovornjaka prilezel sam in splezal na cesto. Avtomobil, ki se mu je umaknil naš voznik, naj ne bi videl nesreče; intervencijske službe naj bi obvestil drugi tovornjakar, ki nesreče ni videl, jo je pa slišal.

Voznik jo je odnesel bolje kot vozilo in tovor.

Kot poročajo prostovoljni gasilci iz Šentjurija v Labotski dolini, so pred njimi na prizorišče prispele reševalne službe in oskrbele voznika: ta naj bi jo odnesel zgolj s poškodbami leve roke, prepeljali so ga v deželno bolnišnico v Volšperku. Kar 34 prostovoljnih gasilcev (ob tistih iz Šentjurija so prihiteli še iz Šentpavla, Gamerštorfa in Ajtvega), ki so na intervencijo prihiteli z osmimi vozili, pa je imelo precej dela z zavarovanjem in dvigom tovornjaka.