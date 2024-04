Kaj se je dogajalo na območju PU Novo mesto? Trikrat so posredovali zaradi pretepov

Za policisti PU Novo mesto je naporen vikend. V sporočilu za javnost poročajo, da so večkrat posredovali zaradi pretepov.

V noči na soboto so posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na prireditvenem prostoru v Krškem. Ugotovili so, da je 22-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, kršil javni red in mir, udeleženca prireditve spodbujal k pretepu in mu grozil. Poročajo, da kršitelj opozoril in ukazov policistov ni upošteval, nadaljeval je grožnje in žalitve, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

V soboto nekaj po 16. uri so jih na pomoč poklicali iz naselja Gazice. Tja je bilo napotenih več patrulj, policisti so vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med sedmimi osebami. Trije udeleženci so bili lažje poškodovani in so poiskali zdravniško pomoč. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, na podlagi ugotovitev bodo kršiteljem izdali plačilne naloge oziroma na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V nedeljo nekaj po 19. uri so bili obveščeni o sporu in pretepu med več osebami pred prodajalno na Prvomajski cesti v Šentjerneju. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je prišlo do spora med dvema skupinama oseb zaradi dolžniško-upniškega razmerja. Obračunavali so s plinskim razpršilcem in palicami, poškodovan je bil tudi osebni avtomobil. Policisti in kriminalisti so ugotovili identiteto vpletenih in nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo okoliščin kaznivega dejanja nasilništva in poškodovanja tuje stvari. Zoper povzročitelje nasilja bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.