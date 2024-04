Kaj se dogaja? Pogrešajo še eno Slovenko

Tržiški policisti so bili okoli 19.30 obveščeni, da pogrešajo Mojco Fartek, staro 56 let z Retenj iz občine Tržič.

Mojca Fartek je visoka okoli 165 cm, ovalnega obraza in svetlih las do ramen. Oblečena je bila v črne hlače in rdečo bundo. Obuta v črne čevlje.

Nazadnje so jo videli v nedeljo okoli 20.30, ko je peš odšla od doma.

Pogrešana Mojca Fartek FOTO: Pu Kranj

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da se oglasijo ali podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo oziroma na Policijsko postajo Tržič, telefon (04) 598 29 00 ali na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Kot smo že poročali, pogrešajo tudi 69-letno Ivanko Bobek, ki so nazadnje videli v petek v centru Celja.