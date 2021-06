Kaj se dogaja na Dolenjskem? Na banki šestkrat grožnja z bombo (FOTO)

Prvič 20. aprila

Prvič se je zgodilo 20. aprila. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Policija potrdila obvestilo o nastavljeni bombi

Kar šestkrat so na banki v Šentjerneju od 20. aprila dalje prejeli grožnjo z bombo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Kar šestkrat so na banki v Šentjerneju od 20. aprila dalje prejeli grožnjo z bombo, no, edino enkrat je »šaljivec« na elektronski naslov sporočil, da je v kuverti beli prah. Zdaj so očitno tovrstne grožnje postale že dnevna stalnica.Takrat je zavladala precejšnja panika, na pomoč sta prišla celo bombologa iz Ljubljane, ki sta pregledala notranjost banke, a nista našla nič nenavadnega oziroma sumljivega.V aprilu se je elektronsko sporočilo o bombi ponovilo še enkrat, prejšnji teden pa so morali zaradi takšnega lažnega alarma policisti in kriminalisti posredovati kar trikrat. In danes spet, so pa na banki že prejšnji teden v varovanje vključili varnostnika, ki budno spremlja dogajanje na banki in okoli nje.Morda je prav zato današnje sporočilo na elektronsko pošto nekaj pred drugo uslužbence opozorilo, da je bomba 20 metrov od banke. In znova so ukrepali, kot je potrebno postopati v takšnih primerih; policisti so zaprli središče Šentjerneja, s tem tudi glavno cesto skozi kraj, pregledali so banko in okolico in lahko znova ugotovili le, da se nekdo prav nesramno šali in igra z varnostjo občanov. Kaj lahko bi namreč v istem času policiste drugje potreboval kdo drug, pa so morali biti tu.»Lahko potrdim, da smo danes, nekaj pred štirinajsto uro, prejeli obvestilo o nastavljeni bombi v poslovalnici NLB v Šentjerneju. Prav tako drži, da smo v zadnjih tednih prejeli več takšnih obvestil,« je na naša poizvedovanja odgovorils Policijske uprave Novo mesto in dodal, da so policisti in druge interventne službe na kraju izvedli vse aktivnosti, predvidene za takšne primere.»Po prvih ugotovitvah gre za lažne najave, ki pa so imele za posledico motnje v poslovanju bančne poslovalnice, oviran promet v okolici ter angažiranje sil policije, zdravstva in gasilcev. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja Zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost po 1. odstavku 309. člena kazenskega zakonika in Povzročitve splošne nevarnosti po 2. odstavku 314. člena kazenskega zakonika. Za zlorabo znamenj za pomoč in nevarnost se šteje tudi, če kdo lažno sporoči, da grozi nevarnost in sproži ukrepanje policije ter sil sistema zaščite, reševanja in pomoči - zagrožena je kazen zapora do treh let. Po 2. odstavku 314. člena je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let,« je Perc pojasnil določbe Kazenskega zakonika in kazni, ki grozijo temu »šaljivcu«.Sicer pa morajo policija in druge službe v primeru takšne informacije izvesti vrsto nalog za zavarovanje življenja in premoženja. Lažne naznanitve sprožijo nepotrebno angažiranje policije, zdravstva in gasilcev, ki ne morejo delovati na drugih področjih in območjih, kjer bi lahko bila njihova prisotnost bolj potrebna in primerna. Drugih podatkov zaradi interesa preiskave trenutno ne želimo posredovati javnosti. Policijska preiskava še poteka,« je še dodal Perc.