Jutranja drama v Izoli: eksplozija uničila stanovanje, še eno poškodovano (FOTO)

Kot navaja Uprava za zaščito in reševanje je zjutraj ob 7.58 v Premrlovi ulici v Izoli prišlo do eksplozije in požara v večstanovanjskem objektu.

PGD Izola: Kasneje se je ugotovilo, da je bil požar posledica nepazljive menjave plinjske jeklenke.

Požar, ki je eno stanovanje uničil, drugo pa poškodoval, so pogasili gasilci JZ GB Koper in PGD Izola.

Reševalci NMP so dve osebi, ki sta tudi bili pogrešani, oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Izola. Na kraju dogodka so bili tudi dežurni delavci Elektra Primorske, Rižanskega vodovoda Koper in pripadniki Civilne zaščite občine Izola. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.