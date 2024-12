Če je Jože Pirh s Trške Gore pri Novem mestu še živ, šteje 67 let. Za njim so se sledi izgubile 9. maja 2017, ko je zagrešil kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Slovenska policija je iskanje za njim na svoji spletni strani objavila septembra 2018, za njo je to storil tudi Interpol, zdaj pa so tiralico za Pirhom objavili še europolovci, ki se ukvarjajo z iskanjem najnevarnejših evropskih kriminalcev. Tudi ob njegovi tiralici je zapisano, da gre za nevarno osebo. Kri na njihovih rokah je naslov kampanje, pa čeprav vsi iskani niso zagrešili krvavih zločinov. 2017. leta so ga nazadnje vide...