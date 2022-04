Kar nekaj časa je Jasna Gorenjc zbirala pogum, da je možu Žarku jasno in glasno povedala, da z njim ne more več živeti. »Odreagiral je mirno in prijazno. Rekel mi je, saj vem, da sem vse zaj...,« se Jasninih besed danes spominja ljubljanska odvetnica Karmen Pavlin, h kateri se je Gorenjčeva po pravno pomoč prvič zatekla 23. februarja lani, drugič in na žalost tudi zadnjič pa 4. marca lani – le dan pred tem, ko naj bi jo Žarko na njunem skupnem domu sredi noči zadavil s pasom modrega kopalnega plašča. Po prepričanju tožilke mag. Ane Kirm je to storil iz nizkotnih nagibov, ker...