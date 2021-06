Jadralni padalec strmoglavil v jezero

Ob 14.44 je v Bohinjsko jezero strmoglavil jadralni padalec. Pripadniki Ekipe CZ za reševanje na vodi in iz vode Bohinj, gasilci PGD Bohinjska Bistrica in Bled, potapljači Podvodne reševalne službe Bled in reševalci NMP Bohinj so poškodovanega padalca rešili iz vode in ga oskrbeli na kraju dogodka. Ekipa NMP Bled je poškodovanca odpeljala v SB Jesenice, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.