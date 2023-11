Izsledili mladoletnega napadalca, ki je v Mariboru streljal na paciente

Sredi tega tedna so se fantje na Osnovni šoli Turnišče sprli, eden od učencev, devetošolec, je zagrozil s streljanjem, zaradi česar se je vpletla celo murskosoboška policija in z njim opravila razgovor, a je k sreči ostalo le pri grožnjah.

Včeraj pa so zares odjeknili streli, in sicer v Mariboru, policisti PP Maribor II pa še vedno zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

V četrtek popoldne je namreč neznanec na območju Ljubljanske ulice, kjer je Psihiatrično-forenzični oddelek UKC Maribor, z uporabo neznanega orožja s streljanjem lažje poškodoval štiri osebe. Prve ugotovitve kažejo, da je streljal z zračnim orožjem.

»V zvezi z dogodkom so policisti v četrtek zvečer izsledili mladoletno osebo in bodo ukrepali v skladu s pristojnostmi, sicer pa nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo dogodka,« je potrdila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica PU Maribor. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov mladoletne osebe nam na policiji niso mogli povedati več.

Po incidentu so do nadaljnjega zaradi zagotavljanja varnosti pacientov preklicali izhode na dvorišče oddelka za psihiatrijo. FOTO: Oste Bakal

Na UKC Maribor redkobesedni

Prav tako so redkobesedni na UKC Maribor, kjer se je incident zgodil. »V četrtek, 16. novembra, nekaj minut po 17. uri je neznana oseba domnevno z zračno puško streljala na paciente oddelka za psihiatrijo, ki so bili na sprehodu na dvorišču oddelka. Kasneje je oseba streljala tudi na varnostnika oddelka, ki je preverjal, ali so vsi pacienti evakuirani v stavbo oddelka za psihiatrijo. Varnostnik ni utrpel poškodb, štirje pacienti so dobili lažje telesne poškodbe, eden od teh pacientov je bil poslan na dodatni pregled v travmatološko ambulanto,« so v UKC Maribor zapisali v izjavi za javnost, pod katero se je podpisal Jure Koprivšek, dr. med., predstojnik oddelka za psihiatrijo.

Mladoletnik je streljal na paciente oddelka za psihiatrijo, ki so bili na sprehodu na dvorišču oddelka, kasneje še na varnostnika oddelka.

Zapisali so še, da so po incidentu do nadaljnjega zaradi zagotavljanja varnosti pacientov izhodi na dvorišča oddelka za psihiatrijo preklicani. »UKC Maribor in oddelek za psihiatrijo sodelujeta s Policijsko postajo Maribor II. Do zaključka postopka in izsledkov preiskave s strani policije nadaljnjih informacij ne moremo podajati.«

Pacienti so bili na sprehodu na dvorišču, ko so včeraj, nekaj minut po 17. uri, odjeknili streli. FOTO: Oste Bakal

Eden od pacientov je bil poslan na dodatni pregled v travmatološko ambulanto.

V bližnjem stanovanjskem bloku, od koder naj bi mladenič streljal, niso veliko slišali o dogodku, a niti zgovorni niso posebej. Starejši možakar nam pove, da so včasih mladeniči streljali na ptice, mačke ali morebiti druge štirinožce. »Sedaj pa so se začeli spravljati na ljudi. To se nekoč ni moglo zgoditi, a kaj naj naredimo, takšen je pač sodobni sistem in vedno moraš biti previden, da se ti kaj ne zgodi. Sam bi kaznoval starše ali skrbnike, saj so večinoma oni krivci,« pove. Njegova prijateljica, s katero je klepetal pred blokom, pa dodaja, da »otroci pač nimajo kaj početi in jim vedno roji po glavi kakšna neumnost«.

Povedala je, da bi morali biti starši nekoliko bolj odgovorni, sama pa se zaradi vsega, kar se v zadnjem času dogaja okoli nas, ne počuti več varno.