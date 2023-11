Je pred mariborsko psihiatrično bolnišnico streljal mladoletnik? Poškodoval je štiri osebe

Mariborski policisti zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, potem ko je v četrtek popoldne neznani storilec na območju Ljubljanski ulice z uporabo neznanega, najverjetneje pa zračnega orožja, lažje poškodoval štiri ljudi.

Policisti so v petek zjutraj sporočili, da so v zvezi z dogodkom v četrtek zvečer izsledili mladoletno osebo in bodo ukrepali v skladu pristojnostmi. Kot so še dodali, nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo dogodka.

Napadeni med sprehodom

Incident se je zgodil pred oddelkom za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. »V četrtek, 16. novembra, nekaj minut po 17. uri je neznana oseba, domnevno z zračno puško, streljala na paciente Oddelka za psihiatrijo, ki so bili na sprehodu na dvorišču oddelka. Kasneje je oseba streljala tudi na varnostnika oddelka, ki je preverjal, ali so vsi pacienti evakuirani v stavbo Oddelka za psihiatrijo. Varnostnik ni utrpel poškodb, štirje pacienti so pridobili lažje telesne poškodbe, en od teh pacientov je bil poslan na dodaten pregled v travmatološko ambulanto. «

UKC Maribor je v izjavi za javnost zapisal še, da so po incidentu do nadaljnjega zaradi zagotavljanja varnosti pacientov izhodi na dvorišča Oddelka za psihiatrijo preklicani. »UKC Maribor in Oddelek za psihiatrijo sodeluje s PP II Maribor. Do zaključka postopka in izsledkov preiskave s strani Policije nadaljnjih informacij ne moremo podajati.«