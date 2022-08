Padel z motorjem, skupila jo je potnica

V soboto malo pred 14. uro so PU Novo mesto obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki se je poškodovala v prometni nesreči. Policisti so ugotovili, da je malo pred 11. uro v Žužemberku 58-letni motorist iz Švice zapeljal s ceste in padel. Huje poškodovano 59-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.