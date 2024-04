Izgubil nadzor in povzročil trčenje več vozil

V torek nekaj pred 15. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo več vozil na Levičnikovi cesti v Novem mestu. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 48-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 25-letnega voznika, ki je vozilo ustavil zaradi stoječe kolone. Vozilo 25-letnika je po trčenju odbilo v tovorno vozilo pred njim.

Tri potnice iz vozila 25-letnika so se v nesreči lažje poškodovale, oskrbeli so jih v novomeški bolnišnici. Povzročitelju bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.