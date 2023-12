Iz zasede s šibrovko ustrelil Ireno: »Samo počilo je in grozno me je zaskelelo v rami«

»Bolje, da ne gledam kozarcu v dno. V takem stanju bi bržkone streljal na vse po tej dolini,« je grozil 71-letni Jože Šercer iz Papežev v občini Osilnica že slab mesec, preden je streljal na 51-letno sosedo Ireno O. Znanec, so nam pripovedovali sosedje, ga je tedaj miril, da naj neha klatiti neumnosti. A kot se je izkazalo 20. septembra 2018, povsem zaman. Celi dve uri jo je tistega jutra čakal v zasedi, v temi in skrit za grmovjem ob gozdni cesti. Okoli 5.20 jo je iz lovske puške šibrovke ustrelil z razdalje 10 metrov. Ranil jo je v predel desne roke in desni del trebuha, na srečo pri tem ni...