PU Kranj poroča, da je včeraj v Praprotnem voznik tovornega vozila na ovinku s ceste izrinil avtobus s potniki, ki je vozil nasproti. Avtobus je obstal delno zunaj ceste, voznik tovornega vozila pa je odpeljal naprej. V Ljubljani so ga izsledili policisti. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Proti vozniku tovornega vozila poteka postopek.

Pestro dogajanje na območju PU Kranj

Gorenjski operativnokomunikacijski center je sicer v zadnjih dveh dneh prejel 13 obvestil o prometnih nesrečah (ena s telesnimi poškodbami), 11 prijav kršitev predpisov o javnem redu in miru na javnem kraju ter pet v zasebnem prostoru; s področja kriminalitete pa prijavo sumov tatvine, ponareditve denarja in nasilja v družini. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja je bilo zaseženo eno vozilo, policisti pa so v enem postopku zasegli prepovedano drogo in vodijo postopek.