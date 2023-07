Iskanje Tilna se nadaljuje: prosijo ljudi, da pokličejo, če kaj vedo

Ob šestnajsti uri se je danes začela nova iskalna akcija pogrešane osebe 21-letnega Tilna Šuberja iz Kopra na območju Podbele, Breginja, Kobarida in reke Nadže, občina Kobarid.

Kot so sporočili iz PU Nova Gorica, bodo v iskalni akciji sodelovali policija s policijskim helikopterjem, člani civilne zaščite iz Kobarida, gasilci in drugimi posamezniki.

Policija na trem območju že več dni izvaja iskalno akcijo, vendar pogrešane osebe do danes niso izsledili.

Osebni opis:

Visok približno 182 cm, suhe postave težak približno 75 kg, ima nekoliko daljše temne rjave lase, modre oči, oblačen v kratke hlače in črno majico brez rokavov, obut v črne športne copate znamke Nike. Oseba ne uporablja očal in nakita. Govori slovenski in angleški jezik. Specifika osebe je, da ima na levi roki (podlaht) brazgotino od ureznine.

V primeru zasleditve pogrešane osebe, vas naprošajo, da o tem obvestite policijo na interventno številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.

Več o njegovem izginotju preberite tu.