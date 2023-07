Zadnja ga je videla njegova mati: pred izginotjem se je Tilen več šalil (FOTO)

V soboto okoli desete ure dopoldne je zdoma odšel 21-letni Tilen Šuber, ki živi s starši v bloku na Dolinski cesti v Kopru. Za njim se je izgubila vsaka sled. Ni povedal, kam gre ali kdaj se vrne, kar je zanj neobičajno, saj je najraje doma. S seboj je vzel telefon, ta je bil kakšni dve uri po odhodu že nedosegljiv. Njegov starejši brat Matej Šuber, ki z družino preživlja hude trenutke, nam je povedal, da je neobičajno, da je s seboj vzel le nekaj cigaret, pa tudi denarja ni imel pri sebi oziroma kvečjemu kak evro ali dva.

Bratje Šuber (z leve): Glen, Matej in Tilen

Zadnja ga je videla njegova mati. Tudi družina je preverjala sleherni namig, ki so ga prejeli, o njih so obvestili tudi policiste, a Tilna do včerajšnjega zaključka redakcije današnje številke Slovenskih novic še niso našli. »Pri prijatelju, s katerim se druži, ga ni bilo. Ni nam uspelo dobiti videoposnetkov, s pomočjo katerih bi ugotovili vsaj smer, v katero je odšel,« nam je povedal Matej. Sogovornik je še pojasnil, da brat ni uporabljal družbenih omrežij, zato ga tam ni mogoče izslediti. Pred skrivnostnim izginotjem se njegovo obnašanje, z izjemo tega, da se je več šalil z družino, ni spremenilo.

Brat Matej je sprožil obsežno iskalno akcijo.

V črnem Tilen je suhe in mišičaste postave, visok približno 182 centimetrov, ima 75 kilogramov. Krepkejši ima zgornji del trupa, ima daljše temno rjave lase in modre oči. Po besedah brata Mateja Šubra je bledega obraza, deluje zasanjano. Oblečen je bil v svetlo modre kratke hlače, črno majico brez rokavov ter obut v črne športne copate nike. Verjetno je imel na glavi črno kapo s ščitnikom, slednja je najverjetneje obrnjena nazaj. Na desni roki nosi temnejšo zapestnico, spleteno iz vrvic. Vse, ki bi imeli kakršno koli koristno informacijo o tem, kje je, policija prosi, naj o tem takoj obvestijo najbližjo policijsko enoto oziroma pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Tudi družina pogrešanega naproša tiste, ki bi imeli kakšno informacijo, naj to sporočijo policiji ali Tilnovemu bratu na elektronski naslov matej.suber@gmail.com oziroma na telefonsko številko 051 300 468.

Obupana družina in prijatelji so sprožili iskalno akcijo, to so izvedli z lovskimi psi iz kinološkega društva Aktivne tačke in policisti. Iskali so ga od domačega bloka v smeri naselja Šmarje. Če se pogrešani ne bo pojavil oziroma ga ne bodo našli do danes zjutraj, bo novo iskalno akcijo ob petih zjutraj začela slovenska podenota združenja K9 iskanje pogrešanih. Ena skupina bo predvidoma iskala na Tolminskem in Kobariškem, druga pa bo prečesala Koper in okolico. Ustvarili so tudi skupino na facebooku Najdimo Tilna, ki je namenjena vsem, ki želijo pomagati pri iskanju. »Za nas so to izjemno težki dnevi, toda upanje, da ga najdemo živega in zdravega, ostaja,« je sklenil zaskrbljeni brat.