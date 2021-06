Iskalna akcija na območju Kamnika preklicana

Policisti postaje Kamnik so bili včeraj popoldne obveščeni, da svojci pogrešajo 33-letnka iz Kamnika.



Nazadnje so ga videli včeraj okoli 14. ure na območju Kamnika. Njegovo vozilo je bilo najdeno pod kamniškim gradom. Ker ga do niso našli, so javnost prosili za pomoč. Pogrešano osebo so našli in s PU Ljubljana sporočili, da je s pogrešano osebo vse v redu.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: