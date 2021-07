Iščejo pešca, ki je v križišču pretepel voznika

V soboto nekaj pred 9. uro sta se v križišču Verovškove in Černetove ulice v Ljubljani sprla pešec in voznik osebnega vozila. Spor je privedel do tega, da je pešec večkrat udaril voznika v glavo in mu povzročil hude telesne poškodbe. Kraj je nato zapustil v smeri Drenikove ulice, poroča PU Ljubljana.



Policisti iščejo pešca, ki je star od 30 do 35 let, visok okrog 170–180 cm, močne atletske postave. Ima izrazit nos, kratko pristrižene kostanjeve lase in kratko pristriženo rdečkasto brado. Oblečen je bil v dolge džins hlače in kratko črtasto majico.



Policisti dodajajo, da vse, ki so morda dogodek opazili ali bi kar koli vedeli o njem, prosijo, da se zglasijo na postaji Ljubljana Šiška ali pokličejo 01 583 37 00, 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: