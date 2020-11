Hvalil se je z dobitkom in ostal brez

V torek je občan obvestil policijo, da je na družbenih omrežjih objavil fotografijo stavnega listka, ki mu je prinesel dobitek. Za zdaj še neznanec je to izkoristil in opravil dvig denarja.



V omenjenem primeru policija obravnava sum storitve kaznivega dejanja goljufije, so sporočili iz celjske policijske uprave, ki ob tej priložnosti znova opozarja vse občane, naj bodo pri objavah na družabnih omrežjih izjemno previdni.



Vrednost lističa je bila okoli 150 evrov. Preiskava o tem, kje in kako je storilec listič unovčil, še poteka, je pojasnila tiskovna predstavnica PU Celja Milena Trbulin.