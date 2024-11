Hujša prometna nesreča v Seči: pod vplivom kokaina z vozilom v jarek (FOTO)

Koprski policisti poročajo o prometni nesreči, ki se je zgodila v četrtek v Seči. Vozilo je zapeljalo v obcestni jarek, približno tri metre v globino.

V vozilu so bile tri osebe, vsi državljani Avstrije.

Na kraju nesreče so policisti ugotovili, da je 19-letni voznik med Sečovljami in Lucijo pred levim nepreglednim ovinkom izgubil oblast nad vozilom. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal na travnato površino, bočno drsel ob varnostni ograji ter s prednjim delom vozila silovito trčil v začetek varnostne ograje, jo prebil ter z vozilom zdrsnil po travnati površini in tam obstal.

Pri tem sta bila voznik in 23-letni sopotnik za njim lažje telesno poškodovana, 19-letni sovoznik pa je bil huje poškodovan z odprtim zlomom desne roke.

Vozniku so odredili hitri test za droge, ki je bil pozitiven na kokain.

Obravnava se sum storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Za voznika bo podana kazenska ovadba.