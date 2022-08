Hudi nesreči na slovenskih cestah: poškodovana dva motorista (FOTO)

V četrtek, 11. avgusta, okoli 18. ure je na turistični cesti Strmec–Mangartsko sedlo 24-letni motorist, državljan Belgije, v neosvetljenem predoru z desnim delom telesa trčil v betonsko steno, padel in se huje poškodoval. Poleg bovških policistov so posredovali tudi gasilci PGD Bovec in reševalci NMP ZD Tolmin. Poškodovanca so prevzeli člani dežurne ekipe HNMP z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v bolnišnico na Jesenice. Policisti bodo o nesreči s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Huda nesreča tudi zunaj Doblarja

Na glavni cesti zunaj Doblarja (občina Kanal ob Soči) pa se je trčila 55-letni voznik motornega kolesa in 43-letni voznik osebnega avtomobila. Motorist je vozil po glavni cesti iz Ročinja proti Čiginju.

FOTO: PU Nova Gorica

V nepreglednem levem blagem ovinku je s prednjim desnim delom motornega kolesa trčil v zadnji levi del osebnega avtomobila, padel in se hudo poškodoval. Reševalci NMP ZD Nova Gorica so ga oskrbeli in ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.