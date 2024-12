Huda prometna nesreča v okolici Maribora, trčil v voznico na nasprotnem pasu

Na območju Radizela so včeraj zvečer policisti obravnavali prometno nesrečo III. kategorije. Voznik osebnega avtomobila je trčil v osebni avtomobil z voznico in sopotnikom, ki je pripeljal nasproti, tega je odbilo z vozišča, prvega pa v betonsko ograjo stanovanjske hiše.

Voznica se je v trčenju huje poškodovala, lažje pa sta se poškodovala njen sopotnik in voznik drugega osebnega avtomobila. Vsi so bili odpeljani v bolnišnico. Policisti v tej zvezi zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so sporočili s PU Maribor.

Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 165 klicev, od tega 70 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.