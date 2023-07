Huda prometna nesreča, na kraju umrl 70-letnik

V sredo ob 13.55 se je v Škofji Loki zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 70-letni pešec, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Nesreča se je zgodila, ko je 26-letni voznik osebnega vozila vozil iz smeri Železnikov proti Škofji Loki in je na prehodu za pešce trčil v 70-letnega pešca, ki je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 125 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, 15 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 71 kršitev javnega reda in miru ter 90 kaznivih dejanj.