Huda nesreča v proizvodnem obratu, delavca odpeljali

Škofjeloški policisti so bili včeraj okrog 12. ure obveščeni o nesreči v proizvodnem obratu, kjer je delavec opravljal dela na višini in pri tem padel na tla. Bil je telesno poškodovan in odpeljan v zdravstveno ustanovo. O dogodku je bil obveščen inšpektor za delo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil vseh okoliščinah dogodka in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, Sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejeli 91 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 36: - sedem s področja kriminalitete, od tega šest o vlomih;

- 13 s področja prometne varnosti, od tega eden o prometni nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami in trije o prometni nesreči z materialno škodo;

- šest s področja javnega reda in miru, od tega trije o kršitvi na javnem kraju in eden o kršitvi v zasebnem prostoru;

- pet o dogodkih, od tega eden o nesreči pri delu in dva o povoženi divjadi.