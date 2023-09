Huda nesreča v Ljubljani, moški ni preživel trčenja

Danes ob 10.12 sta na glavni cesti Pot za Brdom proti Griču v občini Ljubljana trčila osebno vozilo in kolesar. Oba je odbilo v obcestni kanal. Kolesar je na kraju nesreče umrl, voznik osebnega vozila pa je bil lažje poškodovan.

Gasilci GB Ljubljana so na vozilu odklopili akumulator in posuli absorbent, so sporočili iz PU Ljubljana.