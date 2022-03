Grozljivka na avtocesti: po trčenju avto odbilo v 31-letnika, ki je stal na počasnem voznem pasu

V ponedeljek ob 9.30 je 51-letni voznik vlečnega vozila s pripetim priklopnikom hrvaških registrskih oznak vozil po prometnem pasu za počasna vozila iz smeri Novega mesta proti Ljubljani. Pri Mirni Peči je brez zaviranja trčil v avtomobil na prometnem pasu, na katerem so bile prižgane varnostne utripalke, pokrov motorja pa je bil dvignjen. Po trčenju je avtomobil odbilo v 31-letnega voznika, ki je stal pred njim. Voznik je poškodovan obležal na tleh.

Tovornjakar je po trčenju zapeljal na sredinski prometni pas, kjer je zaprl pot 57-letnemu vozniku delovnega vozila. Ta je zapeljal na levi prometni pas in oplazil tovorni avtomobil, ki ga je vozil 38-letnik. Hudo poškodovanega 31-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.