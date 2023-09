Huda nesreča pri delu: 33-letnika odpeljali s helikopterjem, 19-letnika z reševalnim vozilom

Sevniški policisti so v ponedeljek dopoldne obravnavali nesrečo pri delu v Dolenjem Boštanju. S približno petih metrov sta s strehe padla 33-letnik in 19-letnik in se pri tem hudo poškodovala.

Po prvih ugotovitvah ogleda, ki se ga je udeležil tudi pristojni inšpektor inšpektorata za delo, delovišče na strehi ni bilo ustrezno zavarovano. Ugotovili so tudi, da delavca naj ne bi uporabljala varovalne opreme. 33-letnika so s kraja dogodka odpeljali s helikopterjem, 19-letnika pa z reševalnim vozilom. Preiskava primera še ni zaključena.