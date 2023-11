Huda nesreča pred cerkvijo: na občanko padlo drevo, z njo je hudo (FOTO)

Iz Šempetra pri Gorici poročajo o hudi nesreči. Tako je ob 20.05 pred cerkvijo drevo padlo na občanko. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Šempeter so zavarovali kraj dogodka, razžagali drevo in nudili pomoč reševalcem NMP Nova Gorica.

Poškodovanko so reševalci prepeljali v šempetrsko bolnišnico.