Huda nesreča pohodnice (44) nad reko Sočo (FOTO)

V soboto, 19. junija, okoli 18. ure se je na območju naselja Gorenji Log, v bližini Babje jame, občina Tolmin, na strmi brežini nad reko Sočo ponesrečila 44-letna ženska.



Ugotovljeno je bilo, da ji je na spolzkem terenu spodrsnilo, ob tem pa je padla na hrbet ter si poškodovala hrbtenico. Pri reševanju na težko dostopnem terenu so sodelovali GRS Tolmin, člani helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik z vojaškim helikopterjem in ekipa nujne medicinske pomoči ZD Tolmin. Poškodovanko so s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center,« poroča PU Nova Gorica.



Policisti PP Tolmin so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

