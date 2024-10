Huda delovna nesreča: v gozdu se je poškodoval 45-letni moški

V četrtek ob 12.44 so bili novogoriški policisti obveščeni o delovni nezgodi v gozdu nad naseljem Nemci, kjer se je med delom v gozdu huje poškodoval 45-letni moški.

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta 45-letni delavec in njegov 46-letni kolega delala v gozdu. 46-letni delavec je vozil traktor in z vitlom vlekel deblo bukve, pri tem pa zapel ob smreko, ki jo je podrlo ter po glavi in telesu oplazila 45-letnika.

Oba moška sta pri delu uporabljala predpisano zaščitno opremo.

Kasneje so poškodovanca oskrbeli v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici. O nezgodi so policisti obvestili tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici.