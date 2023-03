Hrvat nezakonito prevažal sedem Turkov

V ponedeljek okoli 15.30 so policisti na območju Obrežja ustavili kombi Opel vivaro hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 37-letni državljan Hrvaške prevaža sedem državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Državljanu Hrvaške so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.