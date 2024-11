Ste slišali, kaj si je v znanem hotelu v Ljubljani privoščila Bolgarka?

Konec maja 2017 se je 34-letna Bolgarka Emilia Bakova Ivanova odločila, da bo v hotelu Design hotel Mons (danes Four Points by Sheraton Ljubljana Mons), ki leži ob zahodni ljubljanski obvoznici, bivala povsem brezplačno. Oziroma na račun nekega tujega državljana, saj je za plačilo 298 evrov, kolikor je morala odšteti za sobo, uporabila njegovo kreditno kartico.

»Prek spletnega medmrežja si je na neugotovljen način pridobila podatke od imetnika kartice in prepoznavo kartice zlorabila za navedeno plačilo, s čimer si je na škodo hotela pridobila premoženjsko korist v višini 298 evrov,« ji je očitalo tožilstvo.

298 evrov mora povrniti.

Bolgarka, ki se je na ljubljansko okrožno sodišče iz tujine javljala prek videokonference, je s tem storjeno kaznivo dejanje uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva priznala in obžalovala. Posledično je na koncu dobila pogojno zaporno kazen v višini 4 mesecev zapora (s preizkusno dobo enega leta). Hkrati mora povrniti 298 evrov. Po prepričanju obrambe bi si lahko, glede na to, da doslej še ni bila kaznovana in tudi glede na časovno oddaljenost kaznivega dejanja, zaslužila še za kakšen mesec nižjo kazen.

Emilia Bakova Ivanova je krivdo priznala. Foto: Aleksander Brudar

A sodnica Neva Bizjak se s tem ni strinjala, saj je bila prepričana, da je tožilstvo v svojem kaznovalnem predlogu že dovolj dobro upoštevalo vse omenjene okoliščine. Spomnila je, da je po zakonu za to kaznivo dejanje najvišja zagrožena kazen pet let zapora, zato je štiri mesece zapora povsem pravično in primerno.

»Ko ste uporabili kartico druge osebe, ste se izognili plačilu bivanja v hotelu. Ta znesek morate povrniti,« je bila jasna sodnica, ki je obtoženko zaradi slabega premoženjskega stanja oprostila plačila stroškov kazenskega postopka. Ker se na sodbo ni pritožila, prav tako ne tožilstvo, je ta postala pravnomočna.