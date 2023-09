Za prebivalce Ceste španskih borcev v Zalogu je bila noč na 23. junij 2015 ognjena. Eno od stanovalk so okrog dveh zjutraj zbudili kriki soseda Vehida Krupića: »Policija, policija! Lopovi, lopovi!« Ko so ga pozneje na okrožni kazenski sodniji pobarali, ali je zanetil požar v hiši, v kateri je živel, plameni pa so se razširili še na sedem hiš, je odvrnil: »Nisem budala, da bi to naredil. Rad bi povedal celemu svetu in narodu, da nisem.« Ni govoril resnice. Ko so policisti začeli raziskovali požar, so namreč kmalu posumili, da je 66-letni Krupić požig svojega domovanja načrtoval. Izvedeli so de...