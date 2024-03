Hajdi Korošec pretresena: V Celju jo je napadel moški

»Ne morem verjeti, kaj se dogaja pri nas v Sloveniji. Klicala me je sodelavka, da je doživela fizični napad na Telemachovem centru v središču Celja. Neki moški je napadel žensko in to tik pred 8. marcem. Ne morem verjeti, da se to dogaja v Celju,« se je oglasila vsa pretresena podjetnica Hajdi Korošec, ko se je ravno vračala z družinskih počitnic v Indoneziji.

Sama ima svojo trgovinico v središču Celja in opaža, da mesto ni več varno, kot je bilo nekoč. »Ve se, da ima mesto težave. Policija in občina se nekaj trudita v tej smeri, a kaže, da premalo. Bo treba bolj stopiti na gas,« je kritična.

»To, da se ljudje bojijo delati v mestu in obiskati naše središče, ni v redu. Tudi za nas ne, ki vztrajamo v tem mestu, v katerem vidimo lepoto in potencial. A treba bo najprej nekaj storiti za varnosti,« je zaključila nekdanja pevka in podjetnica.

Neznanec razgrajal v poslovnih prostorih

Na Policijski upravi Celje so za Slovenske novice potrdili, da se je v Celju na Stanetovi ulici v torek dopoldan neznanec vstopil v poslovne prostore, se neprimerno vedel do zaposlenih in poškodoval računalnik. Identitete napadalca še niso odkrili in ko jo bodo, bodo policisti zoper njega ustrezno ukrepali.

Kako varno je Celje?

Predstavnica za odnose z javnostmi na PU Celje Milena Trbulin ocenjuje, da je Celje varno mesto, saj podobnih primerov, kot se je zgodil ta v torek, na srečo ne beležijo pogosto.

»Lani pomladi, se je sicer stanje rahlo poslabšalo, vendar smo v začetku poletja, dvema odvisnikoma od prepovedanih drog in alkohola, večkratnima kršiteljema javnega reda in miru in hkrati tudi povratnikoma nasilnih kaznivih dejanj, odvzeli prostost in ju privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jima je odredil pripor. S tem se je v mestu zmanjšalo tako število kršitev javnega reda in miru ter kaznivih dejanj,« pojasnjuje.

Po njihovi statistiki se je število obravnavanih kaznivih dejanj na območju Policijske postaje Celje v zadnjih desetih letih prepolovilo, dvignila se je preiskanost kaznivih dejanj, zvišal se je tudi delež kaznivih dejanj, ki jih policisti zaznajo. Za več kot četrtino se je zmanjšalo tudi število obravnavanih kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Kako skrbijo za preventivo?

Da bi se meščani počutili varne v svojem mestu, celjski policisti v središču mesta, v parku ter v drugih naseljih v Celju, večkrat tedensko peš opravljajo opazovalno službo, tako v civilnih oblačilih kot tudi v uniformah. Večkrat tedensko, sploh v toplejših mesecih, pri nadzoru mesta sodelujejo tudi s predstavniki mestnega redarstva in policisti vodniki službenih psov.

Kljub naporom, ki ga občina in mesto izvajata za dobro in varno počutje Celjanov, pa vseh incidentov ni mogoče preprečiti. Občina Celje se je lani sicer večkrat znašla na naslovnicah časopisa zaradi nasilja. Poročali smo o fizičnih napadih in grožnjah na zaposlene v celjski bolnišnici, medvrstniškem nasilju na parkirišču enega izmed nakupovalnih središč v Celju, nočnih pretepih in podobno.

