Grozljivo, v kakšnem stanju je po slovenskih cestah tovornjakar (39)

Policisti PP Idrija so 29. decembra ob 22.30 v Spodnji Idriji ustavili 39-letnega voznika tovornega avtomobila in mu odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi.

Rezultat hitrega testa je bil pozitiven na prepovedane droge (kokain in opiate), zato je bil vozniku odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki ga je 39-letni voznik odločno odklonil.

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje ter podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Policisti PU Nova Gorica opozarjajo, da je vožnja pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče.

Omenjene psihoaktivne substance namreč zmanjšujejo človekove sposobnosti zaznavanja in predelave informacij, sposobnosti učinkovitega mišljenja in ustrezne motorične reakcije. Tako neposredno vplivajo na zmanjšanje prometne varnosti in povečajo možnost povzročitve prometne nesreče. Uživalci prepovedanih drog se v prometu pogosto ne odzovejo dovolj hitro oziroma pravočasno, imajo moteno koncentracijo, so nepozorni pri prehitevanju, saj je motena njihova ocena časa in razdalje, imajo omejeno gibljivost oči, prepozno zavirajo.